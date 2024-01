Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν στέλεχος της Χαμάς στη Συρία, το οποίο θεωρούν ότι ευθυνόταν για τις πρόσφατες επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

«Οι IDF εξόντωσαν τον Χασάν Χακάσα στην Μπέιτ Τζεν της Συρίας. Ήταν σημαντικό στέλεχος, υπεύθυνο για τις ρουκέτες που εκτόξευσε τις τελευταίες εβδομάδες η Χαμάς από συριακό έδαφος εναντίον του Ισραήλ», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

According to Syrian sources, this is the picture of the terrorist Hassan Akasha, who was responsible for launching the rockets of the terrorist organization Hamas from Syrian territory towards Israel in recent weeks. Today, he was eliminated! pic.twitter.com/ZABwsSpSK0 — Debra Picard (@debramag123) January 8, 2024

⚡️ Today, in Beit Jen, Syria, the IDF killed Hassan Akasha, the main orchestrator of recent rocket attacks on Israel by Hamas from Syria. — תעמוד עם ישראל (@12_31_84) January 8, 2024

“Today, we eliminated Hassan Akasha in Beit Jann, Syria. He was a key figure responsible for Hamas’ rocket launches from Syrian territory toward Israel’s Home Front in recent weeks.

We will continue to operate against Hamas leaders…”

Akasha is driver

Solemani in passenger seat pic.twitter.com/7a6z2AAsko — Michael Auerbach (@auerbachaz) January 8, 2024

«Δεν θα επιτρέψουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις από το συριακό έδαφος και θεωρούμε τη Συρία υπεύθυνη για κάθε δραστηριότητα που προέρχεται από την επικράτειά της», υπογραμμίζουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.