Ο Καναδάς ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι έχει κρατήσει 800 θέσεις σε εμπορικές πτήσεις για να βοηθήσει υπηκόους της χώρας που το επιθυμούν να φύγουν από τον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει πλέον χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότο.

«Η κατάσταση ασφαλείας στον Λίβανο γίνεται ολοένα πιο επικίνδυνη και ευμετάβλητη», ανέφερε μέσω X η Μέλανι Ζολί, η Καναδή υπουργός Εξωτερικών.

«Για να βοηθήσουμε Καναδούς να φύγουν από τη χώρα εσπευσμένα, αυξάνουμε τη δυναμικότητα εμπορικών πτήσεων και έχουμε κλείσει 800 επιπλέον θέσεις τις επόμενες τρεις ημέρες», συνέχισε.

My update on efforts to help Canadians leave Lebanon: pic.twitter.com/HIU0suK74D

— Mélanie Joly (@melaniejoly) September 30, 2024

