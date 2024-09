Ο κυκλώνας Φρανσίν, κατηγορίας 2 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, έφθασε χθες Τετάρτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) πάνω από τη γη στη Λουιζιάνα, στον αμερικανικό Νότο, με ριπαίους ανέμους σχεδόν 155 χιλιομέτρων την ώρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων και τυφώνων (NHC).

«Ισχυρές βροχές» και σφοδροί άνεμοι «προχωρούν στη γη στη νότια Λουιζιάνα», ανέφερε το κέντρο, μέρος του συστήματος της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, σε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο του λίγο πριν από τη 01:00 (ώρα Ελλάδας).

5pm CDT Sep 11th — #Francine has made landfall in southern Louisiana in the Parish of Terrebonne, about 30 miles south-southwest of Morgan City, as a Category 2 hurricane.

Maximum sustained winds are estimated to be near 100 mph (155 km/h).

TCU: https://t.co/31xmuEYovB pic.twitter.com/fvWoaJfZs8

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 11, 2024