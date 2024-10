Ο Μίλτον ενισχύθηκε σήμερα σε κατηγορίας 4 κυκλώνα από το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC), που προειδοποιεί για «επικίνδυνους ανέμους» στη χερσόνησο Γιουκατάν, στο Μεξικό, προτού τα ακραία καιρικά φαινόμενα φθάσουν στη Φλόριντα έως την Τετάρτη.

Με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για έναν «εξαιρετικά επικίνδυνο» κυκλώνα, ο Μίλτον θα συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους στη χερσόνησο Γιουκατάν σήμερα και αύριο και θα πλήξει τις ακτές της Φλόριντας, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, «από το βράδυ της Τρίτης ή την Τετάρτη», σύμφωνα με το ΝΗC.

Ενισχύθηκε σε κυκλώνα κατηγορίας 4 στην κλίμακα Saffir-Simpson (που μετρά 5 βαθμίδες), ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων, με ανέμους η ταχύτητα των οποίων θα μπορούσε να φθάσει έως τα 240 χιλιόμετρα την ώρα.

