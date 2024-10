Ο κυκλώνας Μίλτον, που χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά επικίνδυνος» και κατατάχθηκε πλέον στη μέγιστη κατηγορία 5, αναμένεται να περάσει σήμερα σε κοντινή απόσταση από τη χερσόνησο Γιουκατάν, στο Μεξικό, πριν από την άφιξή του έως την Τετάρτη στη Φλόριντα, που επλήγη από το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ελίν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Hurricane #Milton is going to be disastrous for the west coast of Florida and it will become category 5 before the end of the day.

#Milton rapidly intensifies into a category 5 hurricane. Data from a hurricane hunter aircraft indicate that the maximum sustained winds have increased to 160 mph (250 km/h) with higher gusts (10:55 am CDT Monday Update.)

Το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) αναβάθμισε σήμερα τον Μίλτον στη μέγιστη βαθμίδα, στην κατηγορία 5. «Γρήγορα ενισχύθηκε», περνώντας μέσα σε λίγες ώρες από την κατηγορία 3 στον μέγιστο βαθμό της κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον.

Hurricane Milton is now a Category 5 hurricane in the Gulf of Mexico. It looks to weaken slightly by the time of landfall in Florida, but it will still be powerful.

Σύμφωνα με το NHC, ο Μίλτον συνοδεύεται από ανέμους που θα μπορούσαν να φθάσουν έως τα 250 χιλιόμετρα την ώρα.

There is an increasing risk of life-threatening storm surge from #Milton for portions of the west coast of the Florida Peninsula beginning Tuesday night or early Wednesday.

Milton rapidly intensifies into a Cat 5 hurricane with 175 mph winds.

Θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πλήξουν τη Γιουκατάν σήμερα και αύριο προτού τα ακραία καιρικά φαινόμενα φθάσουν στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, «από την Τρίτη το βράδυ ή την Τετάρτη», μέσω του Κόλπου του Μεξικού.

Ο Μίλτον προκαλεί μεγάλη ανησυχία σε αυτήν την αμερικανική πολιτεία, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το φονικό πέρασμα του Ελίν.

«Εάν έχετε τα μέσα να το κάνετε (…) φύγετε σήμερα», απηύθυναν έκκληση σήμερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, οι αρχές της Φλόριντας, απευθυνόμενες κυρίως στους πολίτες της περιοχής της Τάμπας (περίπου 3 εκατομμύρια κάτοικοι) στον Κόλπο του Μεξικού.

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις διευκρίνισε πως ο Μίλτον θα παραμείνει κυκλώνας καθ’ όλο το διάστημα που θα διασχίσει τη Φλόριντα, από το δυτικό στο ανατολικό τμήμα της.