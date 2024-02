Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι η απειλή για την εθνική ασφάλεια που επισημάνθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων χθες σχετίζεται με «μια αντιδορυφορική ικανότητα που αναπτύσσει η Ρωσία».

«Δεν πρόκειται για μια ενεργή ικανότητα που έχει αναπτυχθεί», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Κίρμπι. «Και παρόλο που η επιδίωξη της Ρωσίας για τη συγκεκριμένη ικανότητα είναι ανησυχητική, δεν υπήρξε άμεση απειλή για την ασφάλεια κανενός». «Δεν μιλάμε για ένα όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτεθεί σε ανθρώπους ή να προκαλέσει φυσική καταστροφή εδώ στη Γη», πρόσθεσε ο Κίρμπι σύμφωνα με το CNN.

Τα σχόλια του Κίρμπι ήρθαν μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Τέρνερ από το Οχάιο, πυροδότησε θύελλα πυρκαγιών στο Καπιτώλιο, όταν εξέδωσε μια αινιγματική δήλωση με την οποία ανακοίνωσε ότι η επιτροπή είχε «πληροφορίες σχετικά με μια σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια».

