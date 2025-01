Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, θα μπορούσε να κινήσει νομικά μέτρα κατά των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την κάλυψη έκρηξης που αφορούσε ένα Cybertruck στο Λας Βέγκας, ανανεώνοντας έτσι την κριτική του στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης για προφανή μεροληψία.

Το όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το Trump International Hotel στο Λας Βέγκας την Πρωτοχρονιά και ήταν φορτωμένο με πυροτεχνήματα και γκαζάκια, και εξερράγη στον χώρο πάργκινγκ του ξενοδοχείου. Ο μοναδικός επιβάτης του Cybertruck, ο 37χρονος στρατιώτης των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Μάθιου Άλαν Λίβελσμπεργκερ, αυτοπυροβολήθηκε πριν από την έκρηξη. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις σχετικά με την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης.

Ο συντηρητικός ακτιβιστής Ρόμπι Στάρμπακ επέκρινε τα μέσα για τους τίτλους που φέρεται να αμφισβήτησαν τη φήμη της Tesla. Αναδημοσίευσε τον τίτλο του Business Insider και υποστήριξε ότι ο Μασκ «θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο να μηνύσει τα μέσα ενημέρωσης που πλαισίωσαν την ιστορία έτσι».

«Ίσως είναι καιρός να το κάνουμε», απάντησε ο Μασκ.

Ο σχεδιασμός του Cybertruck μπορεί να βοήθησε στην ελαχιστοποίηση της ζημιάς, σύμφωνα με τον σερίφη Κέβιν ΜακΜάχιλ του Μητροπολιτικού Αστυνομικού Τμήματος του Λας Βέγκας. «Το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα Cybertruck περιόρισε πραγματικά τη ζημιά που σημειώθηκε μέσα στο πάρκινγκ, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της έκρηξης πέρασε μέσα από το φορτηγό και έξω», είπε.

Ένας άλλος χρήστης στο X εξέφρασε παρόμοια απογοήτευση, δηλώνοντας: «Οι τίτλοι των μέσων ενημέρωσης παραπλανούν το κοινό, υποδηλώνοντας ότι το Cybertruck πήρε φωτιά ή εξερράγη λόγω δυσλειτουργίας. Η αλήθεια είναι ότι εκρηκτικά τοποθετήθηκαν στο πίσω μέρος και πυροδοτήθηκαν σκόπιμα, πιθανότατα ως μέρος τρομοκρατικής ενέργειας».

Ο Μασκ απάντησε στην ανάρτηση, γράφοντας, «Δεν μισείς αρκετά τα κληροδοτημένα μέσα ενημέρωσης».

Κατηγόρησε επίσης τα συστημικά μέσα ενημέρωσης ότι διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, στοχεύοντας ιδιαίτερα το Associated Press (AP). Αναφερόμενος στο πρακτορείο, έκανε μάλιστα λογοπαίγνιο, αποκαλώντας το «Associated Propaganda», ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι είχε διαστρεβλώσει την αφήγηση γύρω από την έκρηξη.

Τον Δεκέμβριο, ο Μασκ επέκρινε επίσης το AP για την κάλυψη ενός θανατηφόρου περιστατικού στη Γερμανία, κατηγορώντας το ότι διαδίδει μεροληπτικές αφηγήσεις.

Πέρυσι, ο Μασκ παρατήρησε ότι το «επίπεδο προπαγάνδας» στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ήταν «κουραστικά υψηλό» και έχει κατηγορήσει επανειλημμένα καθιερωμένους οργανισμούς ότι παραμορφώνουν τις αφηγήσεις για να ταιριάζουν σε συγκεκριμένες προκαταλήψεις.

Οι αξιωματούχοι έχουν αναγνωρίσει τη συμβολική φύση του περιστατικού, δεδομένης της σύνδεσης της Tesla με τον Μασκ και της γειτνίασής της με το Trump International Hotel.

«Είναι ένα φορτηγό Tesla και γνωρίζουμε ότι ο Έλον Μασκ συνεργάζεται με τον εκλεγμένο Πρόεδρο Τραμπ και είναι ο πύργος του Τραμπ», είπε ο ΜακΜάχιλ. «Υπάρχουν προφανώς πράγματα που πρέπει να μας ανησυχούν εδώ».

Σε μια φωτογραφία που φέρεται να κοινοποιήθηκε από τη σύζυγο του 37χρονου δράστη, Μάθιου Λίβελσμπεργκερ, στο Facebook, το 2016, ο πρώην στρατιώτης φαίνεται να φοράει ένα μπλουζάκι διακοσμημένο με ένα ουκρανικό οικόσημο και το σύνθημα «Slava Ukraini» ή «Δόξα στην Ουκρανία».

