Με μια ανάρτηση που τον δείχνει να μεταφέρει ένα νεροχύτη στον Λευκό Οίκο ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ και ένθερμος υποστηρικτής του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου σχολίασε καυστικά το προβάδισμα του Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία των ΗΠΑ.

Με την φράση “Let that sink in” (‘σ.σ. Ας το χωνέψουμε, σε ελεύθερη μετάφραση) ο Μασκ δείχνει… τον νικητή των αμερικανικών εκλογών καλώντας τους Αμερικανούς να πιστέψουν τα αποτελέσματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024