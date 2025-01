«Αυτοί που διαδίδουν ψέματα και παραπληροφορούν όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο πιο ευρύτερα μπορούν, δεν ενδιαφέρονται για τα θύματα, αλλά για τον εαυτό τους». Έτσι απάντησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στις λεκτικές επιθέσεις που δέχεται τις τελευταίες μέρες από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Έλον Μάσκ.

Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας «Χ» από το πρωί της Δευτέρας (6/1) με συνεχείς αναρτήσεις του εξαπολύει «πυρά» κατά του Βρετανού πρωθυπουργού. Από τη μια, τον κατηγορεί ως συνένοχο «για τους μαζικούς βιασμούς παιδιών με αντάλλαγμα ψήφους» και από την άλλη ζητάει ακόμη και τη φυλάκισή του. Πριν από λίγες ώρες, δε, ρώτησε με γκάλοπ τους 211 εκατομμύρια ακολούθους του αν «θα πρέπει η Αμερική να απελευθερώσει τον βρετανικό λαό από την τυραννική του κυβέρνηση».

America should liberate the people of Britain from their tyrannical government

— Elon Musk (@elonmusk) January 6, 2025