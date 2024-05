Με άκρατο ενθουσιασμό υποδέχτηκε το Νemo την νίκη του στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, ξεσπώντας σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Ο 25χρονος Ελβετός τραγουδιστής που ανέβασε την χώρα του στο πρώτο σκαλί του βάθρου με το τραγούδι «Code» δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά του γεγονός που οδήγησε σε ένα… ευτράπελο.

Όταν ανέβηκε στην σκηνή για την απονομή, έσπασε το τρόπαιο, προσγειώνοντάς το στο δάπεδο, με αποτέλεσμα να του μείνει στα χέρια το μισό.

Graham saying “dont break the trophy” followed by the clink of Eurovision 2024 winner Nemo smashing the trophy is iconic #Eurovision pic.twitter.com/DgH9ziJmsH

Μάλιστα, ήταν χαρακτηριστικό το σχόλιο που έκανε για το συγκεκριμένο γεγονός στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου:

«Κατάφερα και έσπασα τον κώδικα (Code, όπως το τραγούδι του), περνώντας τη non-binary σημαία μου μέσα στη διοργάνωση, ενώ η Eurovision μου το είχε απαγορεύσει. Επίσης, έσπασα το τρόπαιο, όμως αυτό μπορεί να επισκευαστεί. Ίσως και η Eurovision χρειάζεται… επισκευές που και που» είπε χαρακτηριστικά.

Asked Nemo about fans being forced to throw their non-binary flags.

They ended with the statement; "I broke the code and I broke the trophy, the trophy can be fixed… maybe the #Eurovision needs a bit of fixing too." pic.twitter.com/BOGHZZwGcg

