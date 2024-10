Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι εξέφρασε στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι τη λύπη του για «οποιοδήποτε τραυματισμό του προσωπικού της UNIFIL» στον Λίβανο.

«Το Ισραήλ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει τραυματιμούς της UNIFIL και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Νετανιάχου με ανάρτηση στο X.

PM Netanyahu: “I appeal to the UN Secretary General; Your refusal to evacuate UNIFIL soldiers has turned them into hostages of Hezbollah.”

Full remarks >>https://t.co/YOUp2Yvw20 pic.twitter.com/tfSGX83bwr

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 13, 2024

