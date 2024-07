Ο υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιεί προεκλογικές συγκεντρώσεις σε εξωτερικούς χώρους παραβλέποντας τη σύσταση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έπειτα από την πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του .

«ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΕΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ. ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΝΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η ΤΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΕΣΘΑΙ!», έγραψε ο πρώην πρόεδρος της χώρας στην πλατφόρμα του, την Truth Social.

I WILL CONTINUE TO DO OUTDOOR RALLIES, AND SECRET SERVICE HAS AGREED TO SUBSTANTIALLY STEP UP THEIR OPERATION. THEY ARE VERY CAPABLE OF DOING SO. NO ONE CAN EVER BE ALLOWED TO STOP OR IMPEDE FREE SPEECH OR GATHERING!!!@realDonaldTrump Donald Trump Truth Social 08:20 AM EST…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 27, 2024