Ο πλανήτης αποχαιρετά το «ταραχώδες» 2023 και υποδέχεται το 2024. Τα νησιά Κιριμπάτι έγιναν το πρώτο μέρος του πλανήτη που υποδέχθηκε το νέο έτος, αν και δεν είχαν προγραμματιστεί σημαντικές εκδηλώσεις στο κύριο νησί τους, το Κιριτιμάτι.

Η πρώτη μεγάλη πόλη που γιόρτασε την έλευση του νέου έτους ήταν το Όκλαντ στην Νέα Ζηλανδία. Με πυροτεχνήματα διάρκειας πέντε λεπτών ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή του 2024, σε μια εκδήλωση που προετοιμαζόταν επί ένα εξάμηνο.

Τα μεσάνυχτα φτάνουν πρώτα στα νησιά Τσάθαμ, δηλαδή στο ανατολικότερο μέρος της χώρας, και ακολουθούν τα νησιά Φίτζι και ορισμένες μικρές περιοχές της Ρωσίας, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Βόρειας και της Νότιας Κορέας.

Στο μεταξύ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώνεται στο λιμάνι για να παρακολουθήσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά σώου πυροτεχνημάτων του πλανήτη.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ώρα Αυστραλίας (15:00 ώρα Ελλάδος) οκτώ τόνοι πυροτεχνημάτων θα φωτίσουν επί δώδεκα λεπτά τον ουρανό του Σίδνεϊ από τα δύο εμβληματικά αξιοθέατά του, τη Γέφυρα του Λιμανιού και την Όπερα.

