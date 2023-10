Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ ύψωσε το πρωί της Κυριακής (15/10) τη σημαία της χώρας του στην πρωτεύουσα του πρώην αποσχισθέντα θύλακα, Ναγκόρνο Καραμπάχ, τον οποίο έθεσαν υπό τον έλεγχό τους οι αζέρικες δυνάμεις τον περασμένο μήνα.

«Ο πρόεδρος τη Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ ύψωσε τη σημαία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην πόλη Χανκέντι και εκφώνησε ομιλία», ανέφερε η προεδρία σε μια λακωνική ανακοίνωσή της.

Η πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ αποκαλείται Χανκέντι από τους Αζέρους και Στεπανακέρτ από τους Αρμένιους. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ (οι Αρμένιοι το αποκαλούν «Αρτσάχ») είναι μια ορεινή περιοχή στον Νότιο Καύκασο, αναγνωρισμένη διεθνώς ως έδαφος του Αζερμπαϊτζάν.

President Aliyev personally raised the Azerbaijani flag in Stepanakert, the former capital of the Nagorno-Karabakh Republic. pic.twitter.com/JVRKe8IPz7

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 15, 2023

