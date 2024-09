Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προετοιμάζονται για τα επόμενα στάδια των επιχειρήσεών τους στον Λίβανο, μετά το σημερινό κύμα αεροπορικών επιδρομών, δήλωσε ο στρατηγός Χέρτσι Χαλέβι, αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ.

«Διαλύουμε στρατιωτικές υποδομές που η Χεζμπολάχ έχτιζε επί 20 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πλήττουμε στόχους και προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια», λέει ο στρατηγός Χαλέβι σε κέντρο επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, σε βίντεο που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

IDF: The Chief of the General Staff: “We are striking combat infrastructure that Hezbollah has been building for the past 20 years”

Attached are the remarks of the Chief of the General Staff, LTG Herzi Halevi, given at a situational assessment at the IDF Headquarters Underground… pic.twitter.com/mvJykKASZM

— John Spectator (@johnspectator) September 23, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ