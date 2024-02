Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το 1882, ταξιδεύοντας στην Αμερική, ο Όσκαρ Ουάιλντ βρέθηκε σε μια πόλη του Φαρ Ουέστ, στο Λίντβιλ του Κολοράντο, όπου σε τοπικό σαλούν, είδε την επιγραφή «Μην πυροβολείτε τον πιανίστα, κάνει ό,τι μπορεί». Ως γνωστόν, οι καυγάδες, οι ξυλοδαρμοί και οι πυροβολισμοί ήταν πολύ συχνό φαινόμενο στα σαλούν.

Προφανώς η φράση πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, αφού οι δημοσιογράφοι παγκοσμίως δίνουν μάχες για μια ανεξάρτητη φωνή που δεν θα ελέγχεται από το μέσον στο οποίο εργάζονται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, o πρώην παρουσιαστής του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος απολύθηκε παρά τη μεγάλη δημοφιλία του και συνεχίζει ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος, αντιμετωπίζει ένα νέο κύμα κριτικής για την “αμφιλεγόμενη” συνέντευξή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, την Παρασκευή.

Ο Ναβάλνι πέθανε ξαφνικά στις ρωσικές φυλακές της Αρκτικής την Παρασκευή, όταν κατέρρευσε αφού ένιωσε αδιαθεσία μετά από μια βόλτα, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία φυλακών της Ρωσίας. Στελέχη της ρωσικής αντιπολίτευσης, και ορισμένοι παγκόσμιοι ηγέτες, το χαρακτήρισαν ως μια δολοφονία υπό την αιγίδα του κράτους.

Στις 8 Φεβρουαρίου, λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα πριν από το θάνατο του Ναβάλνι, ο Κάρλσον έκανε παγκόσμια πρωτοσέλιδα όταν μετέδωσε μια δίωρη συνέντευξη με τον Πούτιν. Εκείνος την χαρακτήρισε ως πραξικόπημα στα μέσα ενημέρωσης, ενώ οι επικριτές παρατήρησαν ότι ο Πούτιν κυριάρχησε στη συνέντευξη, προσφέροντας εκτενείς αναφορές στη ρωσική ιστορία, καθώς ο Κάρλσον, σεβόμενος τον Πούτιν που έδειχνε αποφασισμένος για την ιστορική αναδρομή, παρέμενε για αρκετή ώρα σιωπηλός.

Στη συνέχεια, τη Δευτέρα, ο Κάρλσον ανακρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Παγκόσμιας Κυβέρνησης στο Ντουμπάι, από τον Αιγύπτιο δημοσιογράφο Emad Eldin Adeeb γιατί δεν αμφισβήτησε τον Πούτιν για το Ναβάλνι, την ελευθερία του λόγου στη Ρωσία ή τους περιορισμούς στην αντιπολίτευση ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Ο Κάρλσον απάντησε: «Δεν μίλησα για τα πράγματα για τα οποία μιλάει κάθε άλλο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης», προσθέτοντας, «Έχω περάσει τη ζωή μου μιλώντας με ανθρώπους που διοικούν χώρες, σε διάφορες χώρες, και έχω καταλήξει στα εξής: Ότι κάθε ηγέτης σκοτώνει ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη μου. Κάθε ηγέτης σκοτώνει ανθρώπους, κάποιοι σκοτώνουν περισσότερο από άλλους. Η ηγεσία απαιτεί να σκοτώνεις ανθρώπους, συγγνώμη, γι’ αυτό δεν θα ήθελα να γίνω ηγέτης».

«Ο περιορισμός του Τύπου είναι παγκόσμιος, ακόμα και στις ΗΠΑ, το ξέρω γιατί το έχω ζήσει, έχω κάνει πολλές δουλειές, το έχω κάνει για 34 χρόνια και ξέρω πώς λειτουργεί, υπάρχει περισσότερη λογοκρισία στη Ρωσία απ’ ό,τι στις ΗΠΑ, αλλά υπάρχει μεγάλη και στις ΗΠΑ. Στην τελική, ο κόσμος μπορεί να αποφασίσει το πώς θα σκέφτεται και ποιο σύστημα είναι καλύτερο. Εγώ απλά ήθελα να ξέρω τι σκέφτεται εκείνος [ο Πούτιν]».

Q: In your interview with Putin, you didn’t talk about freedom of speech in Russia, you did not talk about Navalny, about assassinations

Tucker Carlson: Leadership requires killing peoplehttps://t.co/sVhsX52ynP pic.twitter.com/wUjoVTkpR9

— Media Matters (@mmfa) February 16, 2024