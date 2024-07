Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την Προεδρία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

«Το στάδιο ήταν όμορφο. Το Μιλγουόκι ήταν όμορφο. Το έφτιαξαν για την ομάδα μπάσκετ, που είναι εξαιρετική», είπε αρχικά ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, και στη συνέχεια σχολίασε τον σούπερ σταρ των Μπακς.

«Έχουν τον Έλληνα (“The Greek”), σωστά; Τον Έλληνα. Είναι πολύ καλός παίκτης» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Χρήστες των social media αστειεύτηκαν με τον υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ λέγοντας πως του ήταν δύσκολο να προφέρει το επώνυμο του διεθνούς σούπερ σταρ.

WATCH: Trump just gave a shoutout to NBA Superstar Giannis Antetokounmpo and called him “The Greek” 🤣

“You know the GREEK, he’s a good player”

Can’t blame him, I’ve tried everything and I still can’t pronounce Antetokounmpo pic.twitter.com/OkkuR478mO

— George (@BehizyTweets) July 24, 2024