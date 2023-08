Ο τυφώνας Χίλαρι εξασθένισε χθες Σάββατο στην κατηγορία 2 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον στη χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρνια, στο βορειοδυτικό Μεξικό, όπου βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές, πάντως όχι σοβαρές, και πλέον κατευθύνεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Στις 03:00 (ώρα Ελλάδας), ο τυφώνας, με ριπές ανέμων ταχύτητας ως και 155 χιλιομέτρων την ώρα, βρισκόταν 390 χιλιόμετρα από την πόλη Πούντα Εουχένια, στο κεντρικό τμήμα της χερσονήσου, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) των ΗΠΑ.

Προτού κινηθεί προς την κατεύθυνση της νότιας Καλιφόρνιας, αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις κατά τόπους στη χερσόνησο, πρόσθεσε το NHC.

Λόγω της ταχύτητας των ανέμων του –είναι μικρότερη από ό,τι προβλεπόταν–, ο Χίλαρι υποβαθμίστηκε από την κατηγορία 3 στην κατηγορία 2.

Κατά τη μεξικανική μετεωρολογική υπηρεσία, αναμένονται βροχές συνοδευόμενες από αστραπές, ενώ υπάρχει κίνδυνος να σημειωθούν πλημμύρες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

