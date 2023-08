Ο τυφώνας Ιντάλια σαρώνει στο πέρασμά του την δυτική και βόρεια Φλόριντα, με την Πολιτεία να θρηνεί ήδη δύο νεκρούς, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα που οφείλονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Από τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ο τυφώνας πέρασε από τα δυτικά παράλια της Πολιτείας των ΗΠΑ, τα οποία σε μεγάλο βαθμό είχαν εκκενωθεί από τις αρχές. Περισσότερα από 286.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρισμό το πρωί (τοπική ώρα) σε όλη τη Φλόριντα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage.us, ενώ η μετακίνηση στα δυτικά και τα βόρεια της Φλόριντα, είναι σχεδόν αδύνατη.

Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της Πολιτείας ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα που οφείλονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το πρώτο δυστύχημα σημειώθηκε στην κομητεία Πάσκο, όταν ένας 40χρονος άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο έπεσε σε ένα δέντρο. Στην Αλάτσουα, ένας 59χρονος που οδηγούσε ένα Toyota Tacoma έριξε το όχημά του σε δέντρα ενώ στην περιοχή έπεφτε καταρρακτώδης βροχή.

Ο τυφώνας είναι σαρωτικός στο πέρασμά του (είχε αναβαθμιστεί αρχικά σε κατηγορία 4), μετατρέποντας ολόκληρες περιοχές σε λίμνες. Γέφυρες που συνδέουν πόλεις έκλεισαν λόγω των πλημμυρών, ενώ και η Disneyland στο Ορλάντο έμεινε κλειστή για λόγους ασφαλείας.

Μεγαλύτερες ζημιές προκάλεσε στα κεντροδυτικά της Πολιτείας και στα ανατολικά της Βόρειας Καρολίνας και της Τζόρτζια, απ’ όπου περνάει έχοντας προκαλέσει πλημμύρες και καταστροφές σε ακτίνα 400 χιλιομέτρων, από την Τάμπα ως το Ορλάντο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη στην πόλη Χάντσον, στην περιοχή Πάσκο Κάουντι, η οποία έχει πλημμυρίσει και ένας σημαντικός αριθμός κατοίκων που δεν εκκένωσε την περιοχή, έχει παγιδευτεί μέσα στα σπίτια του. Η ζωή τους μάλιστα είναι σε κίνδυνο, καθώς η στάθμη του νερού ανέβηκε σε εξαιρετικά επικίνδυνα επίπεδα.

Δείτε live τις εξελίξεις:

Over 230,000 are without power this morning from the effects of #HurricaneIdalia in Florida. #Idalia made landfall earlier this morning near Keaton Beach and will continue to move inland over northern Florida, southern Georgia, and parts of the Carolinas. pic.twitter.com/7wClQkaYTQ — Scott C’one (@usa_headli17921) August 30, 2023

Major storm surge in Cedar Key, FL from Hurricane Idalia pic.twitter.com/IP9Bk0ourv — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) August 30, 2023

Ο τυφώνας υποβαθμίστηκε στο μεταξύ στην κατηγορία 1 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον και κινείται προς τη νότια Τζόρτζια, σύμφωνα με τo πιο πρόσφατο δελτίο του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC). Το μάτι του βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Βαλντόστα.

Ο τυφώνας συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 150 χιλιομέτρων την ώρα αλλά προβλέπεται ότι θα υποβαθμιστεί περαιτέρω, σε τροπική καταιγίδα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο θα κινείται κατά μήκος των ακτών της Νότιας και της Βόρειας Καρολίνας.

Στα παράλια της δυτικής Φλόριντας, οι δρόμοι των περισσότερων πόλεων ήταν έρημοι και, σε αρκετές περιπτώσεις, πλημμυρισμένοι. Στο Σταϊνχάτσι ο κεντρικός δρόμος θύμιζε ποτάμι. Ένας 73χρονος που αγνόησε την εντολή εκκένωσης και παρέμεινε στο σπίτι του, ο Πάτρικ Μπόλαντ, είπε ότι έπεσαν δέντρα στη γειτονιά του αλλά το σπίτι γλίτωσε. «Όλα πήγαν καλά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, εμφανώς ανακουφισμένος.

Το Σένταρ Κι έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές καθώς σπίτια ισοπεδώθηκαν, ενώ κάποια παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, αφού ο τυφώνας πέρασε εκεί με ταχύτητα που «άγγιξε» τα 200 χλμ ανά ώρα. Τα κύματα ξεπερνούσαν σε ύψος τα 2 μέτρα. «Όλα έχουν πλημμυρίσει», είπε στο CNN η Σέλι Μπόιβιν, η διευθύντρια του μοτέλ Beach Front, που βρίσκεται πάνω στην παραλία αυτού του θερέτρου. «Μόλις είδα τα τραπέζια του πικνίκ να τα παίρνει το ποτάμι που κυλάει στον δρόμο», είπε.

Πλημμύρες αναφέρθηκαν επίσης στο Κλίαργουοτερ, στην Τάμπα και σε άλλες περιοχές, όπου όσοι κάτοικοι είχαν απομείνει αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο διασχίζοντας τα νερά. «Οι πλημμύρες που βιώνουμε τώρα δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα συμβεί σε μερικές ώρες», προειδοποίησε η δήμαρχος της Τάμπα Τζέιν Κάστορ, εξηγώντας ότι η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει τις επόμενες ώρες.

Hurricane #Idalia made landfall in Florida’s Big Bend this morning packing destructive winds, blinding rainfall, and life-threatening storm surge. pic.twitter.com/tUpRA5W0yQ — AccuWeather (@accuweather) August 30, 2023

INCREDIBLE VIDEO | Heartbreaking footage to watch. This is a time-lapse video from Steinhatchee, Florida early Wednesday morning as storm surge from Hurricane Idalia pushed ashore. Surge values could top out over 10 feet in spots around this location. #Idalia #FLwx pic.twitter.com/xyMABT0Ylq — Zach Covey (@ZachCoveyTV) August 30, 2023

Incredible #Idalia storm surge 6’ and counting here at Cedar Key, FL pic.twitter.com/8MzaHJpWce — Jim Cantore (@JimCantore) August 30, 2023