Ο τυφώνας «Kirk» ενισχύθηκε τα ξημερώματα σε καταιγίδα κατηγορίας 3 στον Ατλαντικό Ωκεανό και αναμένεται να εξελιχθεί γρήγορα δήλωσαν οι μετεωρολόγοι.

Δεν υπήρχαν σε ισχύ παράκτιες επιτηρήσεις ή προειδοποιήσεις και το σύστημα καταιγίδας δεν θεωρούνταν ακόμη απειλή για την στεριά.

Ο «Kirk» έφτασε στην κατηγορία 3, ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ που εδρεύει στο Μαϊάμι. Η καταιγίδα βρισκόταν περίπου 1.150 μίλια (1.855 χιλιόμετρα) ανατολικά-βορειοανατολικά των Μικρών Αντιλλών με μέγιστους διατηρούμενους ανέμους 120 μίλια/ώρα (195 χλμ/ώρα).

Κινούνταν βορειοδυτικά με ταχύτητα 12 μιλίων/ώρα (19 χλμ/ώρα).

Hurricane Kirk is now a major category three in the Atlantic with max sustained winds at 120 mph! No threat to land. Why can’t they all be fish storms! pic.twitter.com/kzTalLEq9C

— Jared Silverman (@JaredWAFB) October 3, 2024