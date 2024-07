Έκτακτη συνέντευξη Τύπου θα δώσει σήμερα στις 18:30 ώρα ΗΠΑ, (ώρα 01:30 της Παρασκευής στην Ελλάδα) ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν. Το περιεχόμενο είναι για την ώρα άγνωστο, με τις φήμες ότι τα λεγόμενα του θα αφορούν τις εκλογές του Νοεμβρίου και την υποψηφιότητά του να «οργιάζουν».

Biden’s press conference, scheduled for 6:30 pm, will be carried live by all three broadcast networks. ABC, CBS and NBC plan to break in with Special Reports.

