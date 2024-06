Αφίχθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης (19/6) στο διεθνές αεροδρόμιο Πιονγκγιάνγκ Σουνάν, έξω από την Πιονγκγιάνγκ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μάλιστα, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες από την υποδοχή που του επιφύλασσε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσγειώθηκε στην Πιονγκγιάνγκ, την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Epochal scenes

Epochal scenes

The moment of a handshake between Vladimir Putin and Kim Jong-un pic.twitter.com/V9taQi1Fb6 — S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 18, 2024

📢🇷🇺Only after you” – Putin and Kim Jong Un decide who gets into the car first. pic.twitter.com/L8HokKWQNT — SLOVENSKI MEDVED (@slovenskimedved) June 18, 2024

⚡️North Korean President Kim Jong Un personally met President Putin in the airport. Turns out it’s not so easy to decide which president gets in the car first🤭 pic.twitter.com/DLRGVRriiR — 🇷🇺Russia is not Enemy (@RussiaIsntEnemy) June 18, 2024

Ο Πούτιν ευχαρίστησε τη Βόρεια Κορέα για την υποστήριξή της στην εισβολή του στην Ουκρανία και δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα συνεργαστούν στενά για να ξεπεράσουν τις δυτικές κυρώσεις.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα ότι η Βόρεια Κορέα υποστηρίζει σταθερά τις ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας που διεξάγονται στην Ουκρανία», έγραψε ο Πούτιν στο άρθρο που δημοσιεύθηκε από το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA).

Ανέφερε ακόμη ότι οι δύο χώρες «αναπτύσσουν τώρα ενεργά την πολύπλευρη εταιρική σχέση», για παράδειγμα διατηρώντας την «κοινή γραμμή και στάση της Μόσχας και της Βόρειας Κορέας στον ΟΗΕ».

Ο Ρώσος πρόεδρος σημειώνει ότι οι δύο χώρες θα επιδιώξουν επίσης βαθύτερους δεσμούς στον τουρισμό, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Είπε, ακόμη, ότι οι χώρες θα συνεχίσουν να αγωνίζονται «αποφασιστικά» εναντίον των προσπαθειών της Δύσης, όπως τις χαρακτήρισε, «να εμποδίσουν την εγκαθίδρυση μιας πολυπολικής παγκόσμιας τάξης που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό της δικαιοσύνης».