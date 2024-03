Ο βραχίονας της Αλ Κάιντα στην Υεμένη ανακοίνωσε χθες Κυριακή τον θάνατο του ηγέτη του Χαλίντ Μπατάρφι, χωρίς να αποκαλύψει τα αίτια, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο παρακολούθησης της δραστηριότητας των τζιχαντιστών στο διαδίκτυο SITE Intelligence Group.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ) έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από την κηδεία του επικεφαλής της, το πτώμα του οποίου ήταν τυλιγμένο με σημαία με το όνομα της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Ο Θεός πήρε την ψυχή του ενώ περίμενε υπομονετικά την ανταμοιβή του και (…) διεξήγαγε ιερό πόλεμο», αναφέρει μαχητής της ΑΚΑΧ σε βίντεο διάρκειας σχεδόν 15 λεπτών που αναπαρήγαγε το SITE Intelligence Group.

Η ΑΚΑΧ, που γεννήθηκε το 2009, όταν συγχωνεύθηκαν οι βραχίονες της Αλ Κάιντα στην Υεμένη και στη Σαουδική Αραβία, θεωρείται από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ το πιο επικίνδυνο παρακλάδι του εξτρεμιστικού σουνιτικού δικτύου.

Al-Qaeda’s branch in #Yemen has announced the death of its leader Khalid Batarfi and named a successor, SITE Intelligence Group reports.https://t.co/eFKhYAsDRF

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 10, 2024