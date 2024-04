Σε θρίαμβο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκλογική ήττα της παράταξής του Ερντογάν, εξελίχθηκαν οι δημοτικές εκλογές της Τουρκίας. Οι υποψήφιοι που υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος έχασαν την εκλογική μάχη στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και στη Σμύρνη, με τους τρεις μεγάλους δήμους της γείτονος να παραμένουν στα χέρια των δημάρχων της αντιπολίτευσης.

Στην Κωνσταντινούπολη, ο υποψήφιος του Ερντογάν γνώρισε οδυνηρή ήττα, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος είχε επενδύσει στην ανάκτηση του μεγαλύτερου δήμου της χώρας, αλλά είδε τον Εκρέμ Ιμάμογλου να κυριαρχεί με σχεδόν 10 μονάδες διαφορά από τον αντίπαλό του Μουράτ Κουρούμ. Συγκεκριμένα, με καταμετρημένο το 99,98% των ψήφων ο Εκρέμ Ιμάμογλου επανεκλέγεται με 51,08% έναντι 39,59% του αντιπάλου του.

Στην Άγκυρα, ο δήμαρχος Μανσούρ Γιαβάς, επίσης του CHP, κήρυξε τη νίκη μπροστά σε μεγάλα πλήθη υποστηρικτών, δηλώνοντας «οι εκλογές τελείωσαν, θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε την Άγκυρα». Ο Γιάβας νίκησε με 60,35% των ψήφων έναντι 31,69% του αντιπάλου του από το ΑΚΡ.

Οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης πανηγύρισαν τη νίκη στη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας. Συγκεκριμένα ο Κεμίλ Τουγκάι πήρε τον Δήμο με 48,9% έναντι του Χάμζα Ντάγκ του AKP που συγκέντρωσε ποσοστό 37,7%.

Το κόμμα του Ερντογάν κέρδισε τις δημαρχίες σε 12 μητροπολιτικές πόλεις και 12 επαρχίες. Ο αριθμός των επαρχιακών δήμων του κυβερνώντος κόμματος που ήταν 45, μειώθηκε σε 24.

Το CHP κέρδισε σε 36 επαρχίες, 15 από τις οποίες ήταν μητροπολιτικές πόλεις. Τα εκλογικά αποτελέσματα θεωρήθηκαν ως το μήνυμα του λαού προς την κυβέρνηση, γράφουν τα τοπικά Μέσα, ενώ το ποσοστό συμμετοχής παρέμεινε στο 77%.

Παράλληλα, πρόσθεσε μητροπολιτικές πόλεις όπως η Μανίσα, η Προύσα, το Μπαλικεσίρ και το Ντενιζλί στις νικήτριες επαρχίες του, βγήκε με επιτυχία από τις κάλπες στην Αττάλεια, τα Άδανα, τη Μερσίνα, το Αϊδίνιο, το Τεκίρνταγκ και το Εσκισεχίρ.

Ecstatic to see the shrinking of yellow color (AKP) in the elections map after 22 years. Big disappointment for AKP. Hope this is repeated in the general elections. #TurkeyElections #Turkey pic.twitter.com/RIWhFqSZyz

— Dr. Serdar San (@SerdarSan20) April 1, 2024