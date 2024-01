Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης δήλωσαν σήμερα πως «στοχοθέτησαν» ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που κατευθυνόταν προς το Ισραήλ, μία ημέρα αφού η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) δήλωσε πως η μαχητική οργάνωση εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πλοίων στη νότια Ερυθρά Θάλασσα.

The ship that was targeted by the Ansar Allah Houthi movement’s mujahideen with a naval missile, which led to its destruction and sinking in the Red Sea pic.twitter.com/M7Iks7BZsO

— Aimal Darman🇵🇸 (@funshun226) January 3, 2024