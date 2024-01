Οι Χούθι ανέλαβαν επισήμως την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση εναντίον του ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου «Zografia» που κατευθυνόταν προς το Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρία επιβεβαίωσε μέσω ανακοίνωσης πως οι Χούθι στόχευσαν το πλοίο «Zografia» με αντιπλοϊκούς πυραύλους που «πέτυχαν τον στόχο τους». Προειδοποίησε μάλιστα πως οι Χούθι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις για «να υπερασπιστούν την Υεμένη» και να εκφράσουν «αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας χτυπήθηκε καθώς έπλεε 76 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού Σαλίφ της Υεμένης, σύμφωνα με την Vulcanis Technical Maritime Enterprises.

Το «Zografia», το οποίο είχε αναχωρήσει από το Βιετνάμ με προορισμό το Ισραήλ, υπέστη μόνο υλικές ζημιές και συνέχισε το ταξίδι του, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος – τρεις Φιλιππινέζοι, 20 Ουκρανοί και ένας Γεωργιανός – είναι καλά στην υγεία τους.

British maritime security firm Ambrey says a Malta-flagged, Greek-owned, bulk carrier was reportedly targeted and impacted with a missile while transiting northbound approximately 76 nautical miles northwest of Yemen’s #Saleef. pic.twitter.com/1EreVNHhgf

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 16, 2024