Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δεκάδες drones και πυραύλους με στόχο συγκεκριμένα σημεία στο Ισραήλ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι τα drones που έχουν εξαπολυθεί είναι εκατοντάδες και την ίδια στιγμή ορισμένα μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι έχουν αναχαιτιστεί ορισμένα πάνω από τη Συρία. Drones έχουν εξαπολυθεί και από την Υεμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα ιρανικά drones αναμένεται να φθάσουν στο Ισραήλ στις 02.00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το Channel 12 TV.

Israeli Army confirms Iran launched dozens of suicide drones (at least 50) ~one hour ago.

Visual confirmation Shahed-136 kamikaze drones are curently flying over Iraq. pic.twitter.com/XTQznbmTJQ

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) April 13, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ