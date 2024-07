Με αποκλειστικά δικές της πληροφορίες, η βρετανική εφημερίδα «Sun» αποκάλυψε ότι οι γερμανικές ειδικές δυνάμεις κατάφεραν να αποτρέψουν επίθεση του ISIS, λίγο πριν τη διεξαγωγή του τελικού του Euro 2024 στο Βερολίνο, την περασμένη Κυριακή (14/07).

Το αγγλικό Μέσο επικαλούμενο πηγές από τη γερμανική αστυνομία αποκαλύπτει οι ειδικές δυνάμεις της χώρας μπόρεσαν να αποτρέψουν «τρομοκρατικό σχέδιο του ISIS» πριν από τον τελικό του EURO 2024, φτάνοντας στη σύλληψη τριών υπόπτων

