Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου (21/12) ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές ακριβείας εναντίον μιας εγκατάστασης αποθήκευσης πυραύλων και μιας εγκατάστασης διοίκησης και ελέγχου που διαχειρίζονται οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά.

Footage from the attack in Sana’a, Yemen pic.twitter.com/OQZObUDN2E

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν επίσης πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι και έναν πύραυλο κρουζ κατά πλοίων πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

CENTCOM Conducts Airstrikes Against Iran-Backed Houthi Missile Storage and Command/Control Facilities in Yemen

TAMPA, Fla. – U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted precision airstrikes against a missile storage facility and a command-and-control facility operated by… pic.twitter.com/YRWWQJIweP

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 21, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ