Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως χθες Πέμπτη αεροσκάφος του κατέστρεψε τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) που είχαν εξαπολύσει οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, ενώ δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού κατέστρεψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας (ASBMs) που είχαν εκτοξευτεί προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία των ΗΠΑ ή του συνασπισμού», διαβεβαίωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), μέσω X (του πρώην Twitter).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κρίθηκε ότι τα όπλα αυτά «ήγειραν άμεση απειλή για εμπορικά πλοία και σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή», πρόσθεσε η CENTCOM.

March 21 Daily Red Sea Update

On March 21, between 8:50 a.m. and 11:40 a.m. (Sanaa time), a coalition aircraft successfully engaged and destroyed one unmanned surface vessel (USV) launched by Iranian backed Houthi terrorists from a Houthi controlled area of Yemen.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Additionally,… pic.twitter.com/8FjDkn9emX

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 21, 2024