Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, “κεντρική διοίκηση”) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις του κατέστρεψαν με επιτυχία ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, σε περιοχή της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι το τελευταίο 24ωρο.

“Διαπιστώθηκε ότι το όπλο αυτό αποτελούσε άμεση απειλή για τις δυνάμεις του αμερικανικού συνασπισμού και τα εμπορικά πλοία στην περιοχή”, προστίθεται στην ανακοίνωση της CENTCOM.

