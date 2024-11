Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συγκεντρώνει πληροφορίες για την υπόθεση Αμερικανοϊρανού δημοσιογράφου που φέρεται να κρατείται στο Ιράν.

«Είμαστε ενήμεροι για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες αυτός ο Αμερικανοϊρανός πολίτης κρατείται στο Ιράν», απάντησε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε ερώτηση του AFP, προσθέτοντας πως συνεργάζεται με τις ελβετικές αρχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα αμερικανικά συμφέροντα στη χώρα ελλείψει διπλωματικών σχέσεων των δυο κρατών, για να «συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση».

