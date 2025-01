Μία από τις πρώτες κινήσεις του Ντόναλντ Τράμπ, αφότου κάθισε στο οβάλ γραφείο, ήταν να υπογράψει χάρη για τους οπαδούς του που είχαν καταδικαστεί για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Ο Jacob Chansley από το Φοίνιξ της Αριζόνα, ήταν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές του Τραμπ που εισέβαλαν στο κτίριο του Καπιτωλίου στις 6 Ιανουαρίου 2021, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει την επισημοποίηση της εκλογικής ήττας του ινδάλματός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Φορώντας ένα κερασφόρο γούνινο καπέλο από γούνα ρακούν, με κόκκινη, άσπρη και μπλε μπογιά στο πρόσωπό του, ήταν μια από τις χαρακτηριστικότερες φιγούρες στα επεισόδια εκείνης της ημέρας. Ένας δικαστής αργότερα είπε ότι «κυριολεκτικά πρωτοστάτησε» στο κίνημα κατάληψης του Καπιτωλίου.

Τον Νοέμβριο του 2021, ο Chansley ομολόγησε την ενοχή του και διατάχθηκε να εκτίσει 41 μήνες φυλάκιση – μια από τις μεγαλύτερες ποινές που έλαβε ένας ταραξίας – αλλά αφέθηκε ελεύθερος μετά από 27 μήνες τον Μάιο του 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εχθές, ήταν ένα από τα 1.500 άτομα που κατηγορήθηκαν για εγκλήματα που συνδέονται με την εξέγερση των οποίων οι καταδίκες ακυρώθηκαν, καθώς ο Τραμπ υπέγραψε την αμνηστία του.

«Τα δικαιώματά μας μάς δίνονται από τον Θεό και όχι από την κυβέρνηση. Η ελευθερία είναι η φυσική μας κατάσταση. Το πνεύμα μου είναι ελεύθερο, θα ταξιδέψω σε όλη τη χώρα τώρα που επιτέλους μπορώ!», δήλωσε ο Τσάνσλεϊ στον Independent.

I JUST GOT THE NEWS FROM MY LAWYER…

I GOT A PARDON BABY!

THANK YOU PRESIDENT TRUMP!!!

NOW I AM GONNA BUY SOME MOTHA FU*KIN GUNS!!!

I LOVE THIS COUNTRY!!!

GOD BLESS AMERICA!!!!

J6ers are getting released & JUSTICE HAS COME…

EVERYTHING done in the dark WILL come to light! pic.twitter.com/g9pwc7v9EQ

— Jake Angeli-Chansley (@AmericaShaman) January 21, 2025