Την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης έπειτα από πρόσκρουση πλοίου φαίνεται πως είχαν προβλέψει οι Simpson όπως αποδεικνύουν αποσπάσματα από παλιά αλλά και πιο πρόσφατα επεισόδια που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Ο χρήστης Mamma Gypsy ανέβασε στο TikTok απόσπασμα από ένα πρόσφατο επεισόδιο, (Σεζόν 35, Επεισόδιο 8), όπου ο Όμηρος βρίσκεται στη Σκωτία, μπροστά από την γέφυρα Forth, ενώ στα νερά του ποταμού υπάρχει και ένα εμπορικό πλοίο, που κατευθύνεται προ τη γέφυρα.

Η ομοιότητα της γέφυρας, του πλοίου και του τοπίου με την Γέφυρα της Βαλτιμόρης είναι σχεδόν ανατριχιαστική.

Simpsons was right again pic.twitter.com/K8GVeIbOwi

— Out of Context Human Race (@NoContextHumans) March 28, 2024

