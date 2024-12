Την κατάληψη του παλατιού του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στο Χαλέπι, ανακοίνωσαν οι ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις που έχουν ξεκινήσει επίθεση στην περιοχή, την εβδομάδα που μας πέρασε.

Είναι η πρώτη φορά από το 2011, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, που το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ χάνει τον έλεγχο του Χαλεπίου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Syrian rebels in a presidential palace in Aleppo, where Assad rulers’ pictures hang on the walls pic.twitter.com/zE6ACNqDty

— Guy Elster (@guyelster) December 1, 2024