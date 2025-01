Ο νέος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο Ιάπωνας ομόλογός του Γκεν Νακατάνι συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους να συνεχίσουν τις προσπάθειες με σκοπό να ενισχυθεί η συμμαχία των δυο χωρών, ανακοίνωσε σήμερα η ιαπωνική κυβέρνηση.

«Οι υπουργοί εξέφρασαν την ισχυρή πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες με σκοπό να ενισχυθεί η συμμαχία, ιδίως μέσω της αναβάθμισης του πλαισίου διοίκησης και ελέγχου αντιστοίχως και της επέκτασης της κοινής παρουσίας στη νοτιοδυτική περιφέρεια της Ιαπωνίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιαπωνικού υπουργείου Άμυνας.

