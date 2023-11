Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές χθες Πέμπτη είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 23 άτομα που βρίσκονταν μέσα σε καταφύγια σε τέσσερις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του γραφείου ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ.

Σχεδόν 20.000 εκτοπισμένοι είχαν βρει καταφύγιο σε αυτές τις εγκαταστάσεις που διοικούνται από την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) όταν «χτυπήθηκαν», σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA).

«Από τις 2 Νοεμβρίου, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στη Γάζα είχαν εκτοπιστεί εσωτερικά, με περισσότερους από 690.400 να έχουν καταφύγει σε 149 εγκαταστάσεις της UNRWA», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η κλιμάκωση των βομβαρδισμών έχει σκοτώσει 72 μέλη του προσωπικού της UNRWA και έχει προκαλέσει ζημιές σε 50 εγκαταστάσεις της υπηρεσίας από τις 7 Οκτωβρίου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Breaking: Images of the Israeli bombing of the Bureij Refugee Camp today reveal a level of destruction barely seen before. pic.twitter.com/O5eajVwM9T

Τρία σχολεία που διευθύνει η UNRWA στους προσφυγικούς καταυλισμούς Jabalya και Al Shati χτυπήθηκαν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 24 ανθρώπους, είπε σε συνέντευξή του ο γενικός επίτροπος της UNRWA.

“Over the last few hours, I received reports that three of our schools sheltering about 20,000 people have been hit.” @UNRWA head Philippe Lazzarini just visited Gaza, the first senior UN official to do so. He joined me to discuss the ongoing humanitarian crisis. pic.twitter.com/96oVDJpHWO

— Christiane Amanpour (@amanpour) November 2, 2023