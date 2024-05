Ουκρανική αεροπορική επιδρομή στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ της νότιας Ρωσίας, που γειτνιάζει με την Ουκρανία, τραυμάτισε τουλάχιστον οκτώ κατοίκους και προκάλεσε ζημιές σε κτήρια και οχήματα, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

❗🇺🇦⚔️🇷🇺 – Cars are burning in Belgorod after shelling; an air raid alert has been declared in the city for the third time overnight. pic.twitter.com/QhyS7J69vU

Ανάμεσα στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν είναι κορίτσι 11 ετών που διακομίστηκε σε νοσοκομείο, διευκρίνισε ο κ. Γκλάντκοφ.

Άλλη ουκρανική επίθεση με drones, νωρίτερα τη νύχτα προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιές σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης κρίσεων σε αυτήν.

The authorities of the Krasnodar region of the Russian Federation reported an attack on an oil depot in the village of Yurovka near Anapa using a UAV.

The local operational headquarters stated that about 6 UAVs (locals say there were at least 7 of them) were suppressed, but… pic.twitter.com/eFlYp0ot39

