Πέντε άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα ερείπια πολυκατοικίας, τμήμα της οποίας κατέρρευσε εξαιτίας ισχυρής έκρηξης, στη Χάγη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ολλανδικών αρχών.

Ο δήμαρχος Γιαν φαν Ζάνεν δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου πως συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα χαλάσματα, συμπληρώνοντας ότι δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ένας εγκλωβισμένος στα χαλάσματα ανασύρθηκε ζωντανός περίπου 12 ώρες μετά την κατάρρευση τμήματος του κτηρίου στις 06:15 το πρωί του Σαββάτου. Συνολικά, τέσσερις τραυματίες δέχθηκαν ιατρική βοήθεια και δύο εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

An apartment building was hit by an explosion and fire in a residential neighborhood of the Dutch city of The Hague, the local fire department said https://t.co/cBuVOVIYNg pic.twitter.com/XZ9lZgUgEj

Ένοικοι της πολυκατοικίας είπαν σε δημοσιογράφους ότι στο κτήριο διέμεναν αρκετοί ηλικιωμένοι και οικογένειες με παιδιά. «Κοιμόμουν και ξαφνικά ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Κοίταξα έξω από το παράθυρο και είδα φλόγες. Ήταν τεράστιο σοκ», αφηγήθηκε ο 14χρονος Άνταμ Μούλερ, ο οποίος μένει σε γειτονικό κτήριο.

Τα αίτια της έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση διερευνώνται. Η αστυνομία ζήτησε τη συνδρομή πολιτών για να εντοπίσει ένα αυτοκίνητο που θεάθηκε να φεύγει με ταχύτητα από το σημείο λίγο μετά την έκρηξη.

An explosion has destroyed several apartments and injured multiple people in the Netherlands.

The cause of the explosion is currently unknown.

Read more: https://t.co/kzGBIt1Dvo

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/xNdPFbudm1

— Sky News (@SkyNews) December 7, 2024