Σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της HAMAS στο Ισραήλ, οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται με τις αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ να βρίσκονται στην τελική ευθεία για την χερσαία εισβολή στη Γάζα.

Παράλληλα, όπως επιβεβαίωσε σήμερα ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του Τσαχάλ, ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ έχει ανέλθει στους 1.200 ενώ περισσότερα από 900 άτομα σκοτώθηκαν στη Γάζα. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 260.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους στη Γάζα καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να βομβαρδίζει τον παλαιστινιακό θύλακα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνέχισε να σφυροκοπεί τη Λωρίδα της Γάζας, πλήττοντας πάνω από 200 στόχους μόνο σε μια συνοικία της πόλης της Γάζας και 450 συνολικά.

Το βράδυ της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ένας αριθμός βλημάτων εκτοξεύθηκε από το τη Συρία προς το Ισραήλ και ότι ορισμένα από αυτά έπεσαν σε ανοικτές περιοχές στο ισραηλινό έδαφος. Ο στρατός ωστόσο δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για τυχόν ζημιές ή απώλειες. Μονάχα ότι απάντησε με πυρά του πυροβολικού.

Επιπλέον, ο νότιος Λίβανος εξαπέλυσε νέα επίθεση χθες κατά του Ισραήλ παράλληλα με το μπαράζ ρουκετών από τη HAMAS στην Ασκελόν. Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος επιβεβαίωσε την επίθεση από τον Λίβανο, ανακοίνωσε ότι απαντά με πυρά πυροβολικού στις ρουκέτες που έχουν εκτοξευθεί εναντίον του εδάφους του.

Στη δύναμη αυξημένης ετοιμότητας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο προστέθηκε και η φρεγάτα «Ψαρά» μαζί με άλλα πλοία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό βρίσκεται σε επαγρύπνηση ενώ υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα έχει ταχθεί υπέρ του Ισραήλ και κατά της σφοδρής επίθεσης που εξαπέλυσε η HAMAS.

