Η Αντίνα Μόσε ήταν ένα από τα 13 άτομα που απελευθέρωσε χθες η Χαμάς στα πλαίσια της συμφωνίας που επετεύχθη με το Ισραήλ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως, δεν ήξερε ότι ο σύζυγός της είχε σκοτωθεί.

Το βίντεο από την στιγμή που κατεβαίνει από το όχημα του Ερυθρού Σταυρού μετά από 49 ημέρες όμηρος της Χαμάς κάνει το γύρο του διαδικτύου. Η 72χρονη γυναίκα- μία εκ των 13 ατόμων που απελευθερώθηκαν – απωθεί το χέρι του ενόπλου της Χαμάς που προσπαθεί να τη βοηθήσει να κατέβει.

Επί 49 ημέρες, η Αντίνα Μόσε δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε γύρω της. Ούτε ότι ο σύζυγός της ήταν νεκρός ή εάν ο γιος της και η οικογένειά του ήταν ζωντανοί. Όπως λέει ο ανιψιός της Αντίνα, Εγιάλ Νούρι: «Την έχουν εξετάσει οι γιατροί. Είναι καλά, αλλά δεν είχε πλήρη επίγνωση όλων των γεγονότων από τις 7 Οκτωβρίου. Δεν είχε επίγνωση του πολέμου. Δεν γνώριζε ότι ο σύζυγός της σκοτώθηκε. Τον είδε τραυματισμένο και προσπάθησε να φροντίσει τα τραύματά του, αλλά την έβγαλαν από το παράθυρο πριν συνειδητοποιήσει ότι ήταν νεκρός».

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο ανιψιός της ομήρου, η Αντίνα δεν γνώριζε τι είχε συμβεί στον γιο της, Άμος. Αυτός, η σύζυγός του Κορίν και τα πέντε παιδιά τους, ευτυχώς, επέζησαν. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έτσι, χθες, έμαθε για πρώτη φορά πως ο Άμος επέζησε. Και τον είδε. Και τον αγκάλιασε. Έκλαιγε από τη χαρά της».

Αναφερόμενος στις συνθήκες διαβίωσής της θείας του, πρόσθεσε πως βρισκόταν σε «απόλυτο σκοτάδι» κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της από τις 7 Οκτωβρίου και πως «έπρεπε να προσαρμοστεί στο φως του ήλιου. «Δεν ήταν συνηθισμένη στο φως της ημέρας και ήταν αποκομμένη από τον έξω κόσμο».

