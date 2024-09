Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ουγκάντας Μπόμπι Γουάιν πυροβολήθηκε στο πόδι και τραυματίστηκε σοβαρά από πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας, ενώ βρισκόταν σε προάστιο της πρωτεύουσας Καμπάλα, ανακοίνωσε το κόμμα του.

Ο Γουάιν, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ρόμπερτ Κιαγκουλάνι, τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί στον σημαντικότερο πολιτικό αντίπαλο του προέδρου Γιοουέρι Μουσέβενι, που κυβερνά τη χώρα εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

This evening as our President returned from Bulindo in Kira Municipality where he had gone to check on one of our lawyers, Musisi George, the police and military under the command of one Twesigye surrounded our vehicles and started firing live bullets, teargas canisters and other… pic.twitter.com/PCfnM1cCoe

— BOBI WINE (@HEBobiwine) September 3, 2024