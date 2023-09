Στους 17 ανήλθαν οι νεκροί και στους 32 οι τραυματίες από τη ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Κονσταντινίβκα στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η ρωσική πυραυλική επίθεση έγινε την ίδια στιγμή που ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν πραγματοποιούσε επίσκεψη στο Κίεβο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Κονσταντινίβκα ολοκληρώθηκε», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ίχορ Κλιμένκο προσθέτοντας ότι ως αποτέλεσμα της σημερινής ρωσικής επίθεσης 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίσθηκαν.

According to the latest data, the number of wounded has increased to 31, and the number of dead is 16. There are still people under the rubble. #ukraine #putinisamasskiller #putinisawarcriminal @kardinal691 pic.twitter.com/Ckdp4uNJZs

At Least 16 People Dead After Russian Troops Shell Kostiantynivka, Donetsk Region https://t.co/tAwuFrZrxX

Βίντεο που κοινοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιωματούχοι της ουκρανικής προεδρίας δείχνουν ανθρώπους στο έδαφος ή να τρέχουν για να καλυφθούν μετά από μια ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε μπροστά τους, δευτερόλεπτα αφότου κάποιοι κοίταζαν προς τον ουρανό όταν άκουσαν έναν θόρυβο που έμοιαζε με πύραυλο που πλησιάζει.

. @POTUS @Bundeskanzler @OlafScholz The moment of the #Russian attack on Kostyantynivka. Currently, it is known that one of the 16 dead is a child. More than 20 people were injured. How long? #ATACMSforUkraine #TaurusForUkraine #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/eMRFkLGbr2

🤬Shelling of the market in Kostyantynivka: 16 dead and 28 injured.

❗As of 16:00: 44 people were injured, 16 died and 28 were injured. Among the dead is a child. A rescuer is among the victims.

🤕Debris analysis is ongoing. Assistance is provided to the injured.

#Ukraine pic.twitter.com/DDgZeA5OXf

— ЄС Хмельниччина (@ka_hmel) September 6, 2023