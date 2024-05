Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (UNGA) υποστήριξε την προσπάθεια των Παλαιστινίων να γίνει πλήρες μέλος του ΟΗΕ, αναγνωρίζοντάς την ως ικανό να προσχωρήσει και συνιστώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «να επανεξετάσει το θέμα ευνοϊκά».

Η ψηφοφορία των 193 μελών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή (10/5) αποτέλεσε μια παγκόσμια «έρευνα» για την υποστήριξη της παλαιστινιακής προσπάθειας να γίνει πλήρες μέλος του ΟΗΕ – μια κίνηση που θα αναγνώριζε ουσιαστικά ένα παλαιστινιακό κράτος – αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Συνέλευση ενέκρινε ψήφισμα με 143 ψήφους υπέρ και 9 κατά ενώ 25 χώρες απείχαν. Ανάμεσα στις χώρες που υπερψήφισαν την καταλληλόλητα της Παλαιστίνης να ενταχθεί ως πλήρες μέλος του ΟΗΕ ήταν και Ελλάδα. Αντίθετα, μέσα στις 9 χώρες που προέβαλαν την αντίθεση τους ήταν το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, η Ουγγαρία και η Τσεχία.

Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών «καθορίζει ότι το Κράτος της Παλαιστίνης … θα πρέπει επομένως να γίνει δεκτό ως μέλος» και «συνιστά στο Συμβούλιο Ασφαλείας να επανεξετάσει το θέμα ευνοϊκά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ενώ η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών από μόνη της δεν μπορεί να χορηγήσει πλήρη ένταξη στον ΟΗΕ, το σχέδιο ψηφίσματος της Παρασκευής θα δώσει στους Παλαιστίνιους ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα και προνόμια από τον Σεπτέμβριο του 2024 –όπως μια θέση μεταξύ των μελών του ΟΗΕ στην αίθουσα συνελεύσεων– αλλά δεν θα λάβει ψήφο στην σώμα.

NOW: #UNGA adopts resolution enhancing #Palestine's rights and privileges at the United Nations with strong support. Resolution received 143 votes in favor, 9 against, 25 abstentions. @Palestine_UN retains observer state status but will receive almost all rights of a full member… pic.twitter.com/ub460tHBMI

— Rami Ayari (@Raminho) May 10, 2024