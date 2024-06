Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν την Παρασκευή κατά τη διάρκεια αρκετών ουκρανικών πληγμάτων σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι κατοχικές αρχές.

Ένα διπλό πλήγμα είχε στόχο συγκεκριμένα το χωριό Σαντοβέ, στη νότια περιοχή της Χερσώνας, μέρος της οποίας τελεί υπό ρωσική κατοχή.

Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Σάλντο, επικεφαλής των ρωσικών κατοχικών αρχών της περιοχής, μια βόμβα κατέστρεψε ένα κατάστημα «με μεγάλο αριθμό επισκεπτών και υπαλλήλων» σε αυτό το χωριό, προτού ένας πύραυλος HIMARS πλήξει την περιοχή, σκοτώνοντας 22 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 15. «Μετά τον πρώτο βομβαρδισμό, οι κάτοικοι των παρακείμενων σπιτιών βγήκαν έξω τρέχοντας για να βοηθήσουν τα θύματα, αλλά λίγο μετά έφθασε και ένας πύραυλος HIMARS», δήλωσε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σάλντο κατήγγειλε την «αποτρόπαια δολοφονία αμάχων» που κατέστη δυνατή λόγω των παραδόσεων δυτικών όπλων στο Κίεβο, και το διπλό πλήγμα που είχε στόχο «να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα».

In the village of Sadovoye, Kherson region, controlled by the Russian Federation, 19 people were killed and 5 were injured as a result of the shelling of a store, said the governor of the occupation Vladimir Saldo.

Photo: Saldo’s blog pic.twitter.com/gYeS23RVX6

— Sota News (@sotanews) June 7, 2024