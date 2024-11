Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν αργά το βράδυ της Παρασκευής συγκρότημα κατοικιών στην περιφέρεια της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, σύμφωνα με την ουκρανική τηλεόραση και τον περιφερειάρχη Ολέχ Κίπερ.

💥📹Witnesses in #Odesa post a video of a Russian Shahed kamikaze drone hitting the city. You can hear the drone fly up and explode.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Before that, the regional administration reported the drone attack. As of this moment, there is no air threat in the city. pic.twitter.com/nw6nBP8wbF

— Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) November 8, 2024