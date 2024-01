Η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι δεν ζητήθηκε από το Κίεβο να εγγυηθεί την ασφάλεια του εναέριου χώρου γύρω από την περιοχή του Μπέλγκοροντ, στη νότια Ρωσία, όπως είχε γίνει σε προηγούμενες περιπτώσεις ανταλλαγής αιχμαλώτων με τη Μόσχα.

Σε ανάρτηση στο Telegram, η υπηρεσία GUR ανέφερε ότι η κατηγορία της Ρωσίας ότι το Κίεβο κατέρριψε το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε 65 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου μπορεί να είναι μια «σκόπιμη ενέργεια για να αποσταθεροποιηθεί η κατάσταση στην Ουκρανία και να αποδυναμωθεί η διεθνής στήριξη προς το κράτος μας». Πρόσθεσε ότι δεν διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες για το ποιοι επέβαιναν στο μεταγωγικό Il-76.

Updates regarding IL-76 that crashed near #Belgorod, #russia:

Plane took off an airfield near Belgorod, and was headed away from the border of #Ukraine

Comms interceptions reveal that it was most likely a friendly fire from #russian air defense

Only 4 bodies were discovered pic.twitter.com/eJdGhWZ5dy

— Oleks Taran (@ollleks) January 24, 2024