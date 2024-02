Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν χθες Παρασκευή, για δεύτερη συνεχή νύχτα, το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα. Κατά την επιδρομή επλήγη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και τουλάχιστον τρεις να ανασυρθούν τραυματισμένοι από τα χαλάσματα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Οδησσού αναφέρει ότι ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τα ερείπια του κτηρίου, ενώ τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται «σοβαρή».

On February 23, 2024, three people died when a Russian drone hit a commercial area in Odessa, Ukraine.Ukrainian military reports 31 drones launched by Russia at Ukraine overnight. pic.twitter.com/6TLelnANAP

— Associates Times (@TimesAssociates) February 23, 2024