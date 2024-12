Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν «μαζική επίθεση» με βαλλιστικούς πυραύλους τις πρώτες πρωινές ώρες στο Χάρκοβο (βορειοανατολική Ουκρανία), γνωστοποίησε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας, ο Ιχόρ Τερέχοφ.

«Το Χάρκοβο βρίσκεται στο στόχαστρο μαζικής πυραυλικής επίθεσης» και «βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται ακόμη προς την πόλη», ανέφερε ο Τερέχοφ μέσω Telegram.

Παράλληλα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία έκανε λόγο για εκτόξευση πυραύλων κρουζ τύπου «Καλίμπρ» από τη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση ως αυτό το στάδιο να εκτιμήσει ποιος ή ποιοι είναι οι στόχοι της ρωσικής επίθεσης.

CCTV footage shows multiple explosions in Kharkiv, with several blasts recorded. More ballistic missiles are being launched toward the city. This is the largest number of ballistic missiles directed at Kharkiv in months. pic.twitter.com/Wp5OusHB7A

— GeoInsider (@InsiderGeo) December 25, 2024

