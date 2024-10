Αρκετοί τραυματισμοί αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με κατευθυνόμενες βόμβες την πόλη Χάρκοβο, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, προκαλώντας ζημιές σε πολλά σπίτια, ενώ δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, δήλωσε ο δήμαρχος Ίχορ Τέρεχοφ. Ακολούθησαν και άλλοι βομβαρδισμοί στην πόλη που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ανέφερε αργότερα ο Τέρεχοφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

There are heavy bomb attacks on #Kharkiv during this evening and night.

They targeted a hotel, and a residential areas in three different districts#RussialsATerroristState https://t.co/xrD0KAJGLF pic.twitter.com/HSSjXFKmSE

— Yuliya Bidenko (@YuliyaBidenko) October 28, 2024